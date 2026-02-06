¿Se Te Pasó Fecha de Preinscripciones 2026 en CDMX? Así Evitas que Tu Hijo Se Quede Sin Escuela

Las preinscripciones 2026 a preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en CDMX llegan a su fin este mes y si se te pasó la fecha en el calendario, acá te explicamos qué debes hacer para evitar que tu hijo se quede sin escuela de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Este proceso para el ciclo escolar 2026-2027 comenzó en enero y se está realizando en orden alfabético, de acuerdo con el calendario de preinscripciones de la AEFCM, el cual termina en febrero, por lo que cada vez queda menos tiempo para que los padres de familia inscriban a sus hijos.

¿Qué letras ya pasaron en las Preinscripciones 2026 CDMX?

Las mamás, papás y tutores que ya debieron inscribir a sus hijos en las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria son aquellos cuyo primer apellido del alumno inicia con las letras que van de la A a la L. Estas son los días que aún faltan:

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S, y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

De esta manera, si tu hijo va a entrar a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria o a los Centros de Atención Múltiple (CAM) en todas sus modalidades de Educación Básica, y su primer apellido inicia con la letras de la A a la L, la fecha ya se pasó.

¿Qué hacer si se me pasó la fecha de inscripción?

Si no realizaste la preinscripción de tu hijo en la fecha indicada en el calendario para la letra de su apellido, aún tienes tiempo, ya que puedes hacerlo cualquier otro día dentro del periodo establecido en la convocatoria, la cual tiene como fecha límite hasta el 27 de febrero de 2026.

Sin embargo, si se te pasa esta fecha ya no podrás hacer el registro de tu hijo y deberás estar pendiente a la convocatoria de preinscripciones extemporáneas 2026, la cual se realiza conforme a los lugares que queden disponibles. Toma en cuenta que esta convocatoria no aplica para los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Con esta información, ya sabes qué puedes hacer si no inscribiste a tu hijo a preescolar, primaria o secundaria, por lo que es prácticamente imposible que se quede sin escuela, aunque si lo haces fuera de tiempo perderás la prioridad para elegir el plantel de tu preferencia.

