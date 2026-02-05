¿SEP Suspende Clases Hoy 6 de Febrero en México? Esto se Sabe Tras Cancelación por Frío

Muchos padre de familia y alumnos quieren saber si la SEP suspende clases este viernes 6 de febrero 2026 en México por el frío y las bajas temperaturas registradas recientemente en varias zonas del país, y para salir de dudas acá te decimos si hay actividades en las escuelas hoy o llega una nueva suspensión.

Durante las últimas horas creció el interés de saber si hay clases hoy en Veracruz o Puebla, esto luego de que la SEP anunciara la suspensión de actividades escolares por el Frente Frío número 33 en varias zonas de la entidad poblana.

¿Hoy viernes 6 de febrero hay clases en México?

La suspensión de clases ocurrió este jueves 5 de febrero en el estado de Puebla, pero para este viernes 6 de febrero se espera que haya actividades presenciales en las escuelas de todo México, pues hasta el momento ni la SEP ni las autoridades estatales han metido algún anuncio por las bajas temperaturas.

Esto quiere decir que sí hay clases este 6 de febrero para los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachilleratos y universidades de todo el país, salvo excepciones que nada tienen que ver con el frío, por eso te recomendamos seguir de cerca toda la información que brinde la escuela de tu hijo o hija.

¿Cuándo hay suspensión de clases SEP en febrero 2026?

Aunque apenas los alumnos gozaron de un megapuente de 3 o hasta 4 días de descanso por el feriado del 5 de febrero, será hasta el próximo viernes 27 de febrero cuando la SEP suspenda las clases para los niños de nivel básico, debido a que se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Ahora que los padres de familia ya saben que sí hay clases este viernes 6 de febrero 2026 en todo México, te recordamos que para que haya suspensión de actividades presenciales, las temperaturas deben ser drásticas, casi llegando a los cero grados centígrados (0°) tal y como ya ocurrió durante los primeros días de este año.

