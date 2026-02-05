Alumno Sufre Presunto Abuso por Parte de su Compañero en Baños de una Primaria de Puebla

Un estudiante fue presuntamente abusado por uno de sus compañeros al interior de los baños de la Escuela Primaria "Vicente Lombardo Toledano" ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el pasado 26 de enero de 2026, se reportaron presuntos actos inadecuados entre dos alumnos por lo que de inmediato la directora de la institución educativa realizó acciones para el bienestar del menor afectado.

Al momento de ser conocedora de los actos, implementó la protección al estudiante y notificó a los padres de familia de los involucrados, además, realizó un acta de los hechos, la cual fue tomada como prueba para las autoridades correspondientes.

Comunicado de la SEP por caso de presunto abuso contra estudiante en Puebla. Foto: SEP Puebla

Denuncian abuso en agravio de un alumno de la Escuela Primaria "Vicente Lombardo Toledano" de Puebla

Para priorizar en todo momento los derechos de la niñez, activaron el "Protocolo de Actuación" correspondiente, así como el "Programa Nacional de Convivencia Escolar", asimismo, se notificó sobre los hechos a la Fiscalía General del Estado y al DIF municipal de Cuautlancingo.

Este 5 de febrero el titular de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, Manuel Viveros, informó que la Fiscalía ya inició una carpeta de investigación por el caso de supuesto abuso en agravio de un menor en una primaria de Puebla, esto mencionó al respecto.

La Fiscalía ya tiene en sus manos este detalle y nosotros lo que esté en nuestras manos estaremos comunicando.

Además dio a conocer que en caso de que los docentes o directivos de la institución estén involucrados, serán destituidos de sus cargos, sin embargo, esto lo determinarán las autoridades correspondientes.

Estudiante víctima de presunto abuso recibirá atención psicológica del DIF de Cuautlancingo

En tanto al alumno afectado, el DIF de Cuautlancingo le brindó atención psicológica, misma que recibirá a partir del 18 de febrero del presente año; También, dieron a conocer que a petición de los padres de la víctima, solicitaron su baja voluntaria de la Escuela Primaria "Vicente Lombardo Toledano".

¿Cómo Denunciar Delitos contra Niños en Puebla?

Recuerda que la comunicación con los menores de edad es fundamental para prevenir y denunciar este tipo de delitos, en caso de ser víctima puedes acudir a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso ubicada en la calle 6 Norte, no. 1003, colonia Centro de la ciudad de Puebla, o bien hacerlo de forma online. Es importante acudir con una identificación oficial y en caso de que el o la afectada sea menor de edad, llevar su acta de nacimiento.

Con información de N+

