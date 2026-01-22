Padre de Familia Golpea a Maestro por Presunto Acoso a Estudiante en Puebla; Docente es Detenido

El pasado miércoles 21 de enero se detonó un conflicto al interior del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla Gral. Juan Crisóstomo Bonilla (BINE), por el señalamiento hacia un docente por presunto acoso sexual a una alumna de 17 años.

Las denuncias fueron expuestas por padres de familia en publicaciones de redes sociales, y en conversaciones de chat. De acuerdo con los primeros reportes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) tuvieron que intervenir al interior del plantel.

Padre de familia agrede a presunto acosador dentro del BINE en Puebla

Luego de diversas acusaciones contra un docente identificado como Erick "N" de 51 años de edad, un hombre ingresó a la institución para golpear al docente, luego de presuntamente comprobar que sostenía conversaciones inadecuadas con su hija.

La agresión ocurrió en el marco de una manifestación por parte de estudiantes del Benemérito Instituto Normal del Estado, exigiendo que se revisen los presuntos casos de acoso sexual en contra de las alumnas.

Ante la situación, tuvo que intervenir la Policía Municipal de Puebla, quienes aseguraron al profesor acusado, mientras se realiza la investigación correspondiente.

Investigan a profesor del BINE en Puebla por posibles conductas inadecuadas

Sobre este caso, este jueves la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) dio a conocer que se inició una investigación sobre posibles conductas inadecuadas por parte del maestro Erick "N", a quien se le vincula con al menos una estudiante de la institución.

La SEP en Puebla intervino para garantizar los derechos individuales y constitucionales de la comunidad estudiantil y docente.

Se recalcó que se mantiene una política de puertas abiertas para atender a padres de familia que busquen orientación y apoyo ante situaciones irregulares en los planteles educativos.

Con información de N+

