Sujeto Intenta Abusar de las Dos Hijas de su Pareja Sentimental en Zacatlán, Puebla

Este lunes 19 de enero de 2025 se dio a conocer que Hipólito “N” fue sentenciado a más de 14 años de cárcel por el abuso sexual de una de las hijas de su pareja sentimental en el municipio poblano de Zacatlán.

Además de la condena, el Juez de Control determinó el pago de una multa, así como de la reparación del daño material y moral en favor de la víctima.

Hipólito “N” intentó abusar sexualmente de las dos hijas de su pareja sentimental en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una sentencia de más de 14 años de prisión en contra de Hipólito “N”, penalmente responsable del delito de violación equiparada, ocurrido en Zacatlán.

De acuerdo con las investigaciones, el 26 de febrero de 2021, el hoy convicto mediante engaños hizo salir de su domicilio a dos menores de edad, hijas de su pareja sentimental.

Al encontrarse en un lugar apartado presuntamente comenzó a golpearlas logrando una de ellas escapar, mientras que la otra fue agredida sexualmente. Al concluir las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 14 años, seis meses de prisión contra Hipólito “N”.

La FGE Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de Jonathan “N”, Pedro “N”, Antonio de Jesús “N” y Luis Damián “N”, como responsables del delito de secuestro agravado cometido en agravio de un hombre, en el municipio de Ciudad Serdán.

De acuerdo con las investigaciones, en noviembre de 2020 la víctima, quien se desempeñaba como taxista, fue privada de la libertad por varios sujetos quienes exigieron 100 mil pesos como pago de rescate.

Días después la familia pactó la entrega de 25 mil pesos sobre la carretera El Seco–Esperanza. Tras la denuncia correspondiente, personal de la FGE Puebla desplegó un operativo de pago controlado que permitió la detención de las cuatro personas.

Concluidas las etapas procesales, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio por el delito de secuestro agravado, imponiendo una pena de 80 años de prisión, así como una multa de más de un millón de pesos contra cada uno y el pago por concepto de daño moral y material.

