Sentencian a Sujeto por Abusar de la Hija de 10 Años de su Pareja en Puebla

Una menor de 10 años de edad fue víctima de abuso por parte de la pareja de su madre en un domicilio de la colonia 6 de junio de la ciudad de Puebla; Por este caso, este 30 de diciembre de 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Juan Carlos "N".

De acuerdo a los hechos, el acusado habría agredido en repetidas ocasiones a la hija de su entonces pareja sentimental; El hombre aprovechaba cuando la madre de la víctima salía de su vivienda para cometer su objetivo.

Posteriormente la menor denunció el acto con apoyo de su madre ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el presunto agresor quedó a disposición de la autoridad judicial.

Sentencian a más de 17 años a prisión a Juan Carlos "N" responsable del delito de abuso en contra de una menor

A pesar de que estos actos se realizaron en 2020, fue hasta mayo de 2024 que el acusado recibió una penitencia luego de que el agente del Ministerio Público aportó diversos argumentos de prueba. No obstante, la defensa llevó a cabo un recurso de apelación.

Luego de poco más de un año, el Tribunal de Alzada determinó, tras el análisis del caso, la correcta acreditación de los elementos del delito, la responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de la pena, a fin de verificar la inexistencia de violaciones procesales.

Como resultado de esta revisión, se confirmó la sentencia en contra de Juan Carlos "N" de 17 años y 6 meses de prisión, misma que ya había sido emitida en primera instancia.

¿En dónde denunciar un delito contra la mujer en Puebla?

Denunciar los actos de abuso, violencia familiar, de género o algún delito contra la mujer ayudan a que haya justicia, además, pueden prevenir desenlaces fatales. Recuerda que puedes realizar las denuncias en las siguientes instancias.

Cómo Denunciar un Delito en Puebla Sin Acudir a la Fiscalía

Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres - Calle 12 Oriente No. 415

- Calle 12 Oriente No. 415 Dirección de Atención a Delitos Sexuales de Violencia Familiar y Delitos Contra la Mujer - 10 Oriente 414

- 10 Oriente 414 Centro de Justicia para las Mujeres - 17 Poniente 1919

- 17 Poniente 1919 Fiscalía de Atención de Delitos de Género - 6 Norte 1003

- 6 Norte 1003 Casa de Justicia para Adolescentes - Carretera Izúcar De Matamoros S/N, San Andrés Cholula, Puebla.

- Carretera Izúcar De Matamoros S/N, San Andrés Cholula, Puebla. Centro de Protección a Víctimas del Delito - 2a. Privada de Campo Verde 18, Teziutlán, Puebla.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla

