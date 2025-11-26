Hallan Sin Vida a Estudiante de Cecyte Desaparecido en Tlaxcala

Un adolescente de 15 años de edad reportado como desaparecido en Tlaxcala, fue hallado sin vida y con parte de su cuerpo quemado en San Andrés Ahuashuatepec perteneciente al municipio de Tzompantepec.

De acuerdo a los hechos, el menor de edad salió de su hogar el martes 25 de noviembre desde las 6:00 de la mañana para dirigirse a su escuela, el Cecyte 07; Esa sería la última vez que sus familiares lo vieron con vida.

A la hora de la salida, el adolescente no regresó a casa por lo que sus seres queridos comenzaron a buscarlo y pidieron el apoyo de las autoridades tlaxcaltecas.

Localizan sin vida a estudiante de 15 años del Cecyte de Tzompantepec

Horas más tarde, durante un recorrido, policías municipales encontraron el cuerpo del menor en terrenos de Bosques de la Conquista en el Fraccionamiento Los Girasoles de San Andrés Ahuashuatepec.

Este hecho alertó a las autoridades pues el cuerpo del adolescente identificado como el estudiante del Cecyte de Tzompantepec, presentaba graves quemaduras en el rostro, el tórax y en un brazo; Además, a su costado se encontraban prendas amarradas en la rama de un árbol, las cuales fueron aseguradas como indicios del crimen.

FGJ Tlaxcala confirma muerte de adolescente en Tzompantepec; Investigan posible homicidio

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tlaxcala confirmó el hallazgo de una persona sin vida en un lote baldío de San Andrés Ahuashuatepec, en el municipio de Tzompantepec.

Elementos de la Policía de Investigación y Peritos del INCIFO arribaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cadáver para posteriormente realizarle la necropsia de ley.

Al lugar también llegaron los familiares de la víctima para realizar el reconocimiento del cuerpo y confirmar que se trataba del joven de 15 años de edad que estaba desaparecido.

Agentes del Ministerio Público abrieron una carpeta de investigación para continuar con las indagatorias el presunto homicidio y dar con el paradero de los responsables.

