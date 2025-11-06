Estudiante de 15 Años Ingresa con Arma de Fuego a la Escuela en Puebla

Un estudiante de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 185, en el municipio de Chietla en Puebla.

El hallazgo generó intensa movilización de fuerzas federales y locales, y encendió alarmas sobre la seguridad en los planteles educativos.

Reportan Estudiante Armado en Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 185 Chietla

Maestros y directivos detectaron a un estudiante armado dentro del CBTA número 185 de Chietla

De inmediato, activaron protocolos de seguridad escolar, mantuvieron la calma entre alumnos del CBTA número 185 de Chietla y establecieron barrera de contención para evitar cualquier riesgo.



Al lugar arribaron elementos de la Marina (Semar), Policía Municipal (SSC) y una ambulancia, quienes aseguraron la zona y retiraron el arma del adolescente.

Los padres del menor fueron notificados de inmediato y se presentaron en la escuela, mientras que el estudiante quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.

Alumno de bachillerato habría llevado una pistola a la escuela para venderla a un compañero

De acuerdo con fuentes cercanas, se desconoce por qué el alumno llevó el arma, aunque algunas versiones indican que podría haber intentado venderla a otro compañero.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) investiga el caso y confirmó que, al tratarse de un menor de edad, el proceso se llevará a cabo bajo el Sistema de Justicia para Adolescentes.

La posesión del arma es un delito grave, por lo que los padres podrían enfrentar consecuencias legales por este hecho.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad escolar y refuerza el llamado de las autoridades a mantener vigilancia y diálogo familiar para prevenir situaciones como esta.

