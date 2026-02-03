Este martes 3 de febrero de 2026, los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresaron a clases presenciales, luego de cuatro meses de ausencia por un hecho violento en el plantel.

Cabe recordar que tras el homicidio de un estudiante al interior del plantel y bajo la exigencia de los estudiantes, las autoridades de la máxima casa de estudios implementaron nuevas medidas de seguridad, entre ellas:

Nuevos controles de acceso.

Mayor número de botones de emergencia

Instalación de luminarias.

Conformación de las brigadas universitarias.

Las clases se suspendieron en el plantel luego de que el pasado 22 de septiembre de 2025 el alumno Jesús Israel, de 16 años, y un trabajador de la institución fueran atacados por el exestudiante Lex Ashton "N".

Derivado de esta agresión, el estudiante Jesús Israel, originario de Perote, Veracruz, perdió la vida.

Por estos hechos, el agresor, Lex Ashton, fue vinculado a proceso el 16 de octubre por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra un trabajador del mismo plantel. La autoridad judicial determinó que el acusado permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente durante el desarrollo del proceso penal.

Fechas clave del calendario escolar 2026-2 de la UNAM

Hoy 3 de febrero inició el ciclo escolar 2026-2 en la UNAM, estas son las fechas claves que debes tomar en cuenta:

Inicio del ciclo escolar: 3 de febrero de 2026.

Días inhábiles, 16 de marzo, 1 y 15 de mayo 2026.

Días inhábiles: 1, 10 y 15 de mayo 2026.

Vacaciones de Semana Santa: Del 30 de marzo al 3 de abril 2026.

Fin del semestre: 29 de Mayo de 2026.

Vacaciones administrativas: del 6 al 24 de julio de 2026.

Con información de N+

