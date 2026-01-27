Megapuente de Enero-Febrero 2026: ¿Qué Alumnos Solo Tendrán 3 Días de Descanso y Por Qué?

Se acerca el megapuente de enero y febrero 2026, en el que algunos alumnos podrán descansar hasta 4 días, sin embargo otros solo tendrán 3 días libres. Por ello, es importante que los padres de familia sepan quiénes contarán con una pausa menor en este fin de semana largo.

Después de las vacaciones de invierno, llega el primer mega puente del año para los estudiantes de educación básica, nivel medio superior y superior, así como para trabajadores mexicanos, y en una nota previa te decimos cuántos fines de semana largos hay en 2026.

¿Quiénes tienen megapuente de 4 días en enero y febrero 2026?

El primer fin de semana largo del año tendrá 4 días de descanso para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya que comenzará desde el viernes 30 de enero y terminará el lunes 2 de febrero de 2026, regresando a clases el martes 3 de febrero.

Esto debido a que el viernes 30 de enero se realizará el primer CTE del año y cuarta sesión ordinaria del ciclo escolar, por lo cual se suspenderán las actividades escolares en las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este día libre se juntará con el fin de semana y el lunes 2 de febrero, que es el festivo oficial en el cual se conmemora el Día de la Constitución Mexicana, el cual está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, por lo cual en esta fecha no se estudia ni se trabaja, en la mayoría de los casos.

¿Quiénes solo tendrán 3 días de puente en enero y febrero 2026?

Todos los alumnos de educación media superior, así como los universitarios, solo podrán descansar 3 días en este fin de semana largo, debido a que el megapuente de cuatro días solo aplica para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pues el CTE solo se hace en las escuelas del nivel básico.

De igual forma, los trabajadores que descansan en fin de semana podrán disfrutar de un puente de tres días, ya que el lunes 2 de febrero está establecido en la LFT como día de descanso obligatorio, por lo cual las empresas y patrones suelen otorgarlo a sus empleados, ya que de lo contrario tendrían que pagarle un sueldo triple, de acuerdo con la Ley.

