Primer Megapuente de 2026: ¿Cuándo Cae el Fin de Semana Largo de 4 Días?
El primer megapuente del 2026 está más cerca de lo que crees; checa aquí qué día comienza
Con la llegada del año 2026, se podrá disfrutar de un megapuente de cuatro días en los últimos días de enero e inicios de febrero en México; en N+ te decimos la fecha exacta para que lo aproveches al máximo con tu familia y amigos.
¿Cuándo será el primer megapuente de 4 días en México en 2026?
Después de que los alumnos regresen a clases tras las vacaciones de invierno, ellos estarán en las aulas 14 días y posteriormente disfrutarán de días de descanso, según el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP); de esta forma se tendrá el primer megapuente, en el primer mes del año.
¿Cuándo cae el primer megapuente 2026 de la SEP?
A partir del viernes 30 de enero de 2026 no habrá clases, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, que se efectúa cada mes.
Dicho descanso se extenderá hasta el lunes 2 de febrero de 2026. En esa fecha es el descanso por el Día de la Constitución, debido a la conmemoración del 5 de febrero.
- Los alumnos de educación básica en México podrán disfrutar de cuatro días, los trabajadores tendrán tres, porque no habrá labores el 2 de febrero.
Se contemplan 5 sesiones de Consejos Técnicos Escolares en las siguientes fechas:
2026
- 20 de enero
- 27 de febrero
- 27 de marzo
- 29 de mayo
- 26 de junio
Además habrá suspensión de actividades docentes los siguientes días:
- 16 de marzo 2026
- 1, 5 y 15 de mayo 2026
¿Cuántos periodos de vacaciones tiene el ciclo escolar 2025-2026 y cuáles son?
Durante este nuevo ciclo escolar se tienen marcados dos periodos de vacaciones: invierno y Semana Santa que se dividirán de la siguiente forma:
- Vacaciones de Invierno: 22 de diciembre al 6 de enero
- Vacaciones de Semana Santa 30 de marzo al 10 de abril.
¿Cómo descargar el calendario de 185 días del ciclo escolar 2025-2026 en PDF?
Los alumnos y papás que deseen consultar el calendario SEP, pueden descargar el archivo electrónico en su computadora o imprimir el PDF. Éste está disponible en la página de la Secretaría de Educación Pública para descarga en formato PDF.
HVI