Primer Megapuente de 2026: ¿Cuándo Cae el Fin de Semana Largo de 4 Días?

Con la llegada del año 2026, se podrá disfrutar de un megapuente de cuatro días en los últimos días de enero e inicios de febrero en México; en N+ te decimos la fecha exacta para que lo aproveches al máximo con tu familia y amigos.

¿Cuándo será el primer megapuente de 4 días en México en 2026?

Después de que los alumnos regresen a clases tras las vacaciones de invierno, ellos estarán en las aulas 14 días y posteriormente disfrutarán de días de descanso, según el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP); de esta forma se tendrá el primer megapuente, en el primer mes del año.

¿Cuándo cae el primer megapuente 2026 de la SEP?

A partir del viernes 30 de enero de 2026 no habrá clases, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, que se efectúa cada mes.

Video. SEP Anuncia Calendario Escolar 2025-2026 con Una Semana Extra de Vacaciones

Dicho descanso se extenderá hasta el lunes 2 de febrero de 2026. En esa fecha es el descanso por el Día de la Constitución, debido a la conmemoración del 5 de febrero.

Los alumnos de educación básica en México podrán disfrutar de cuatro días, los trabajadores tendrán tres, porque no habrá labores el 2 de febrero.

Se contemplan 5 sesiones de Consejos Técnicos Escolares en las siguientes fechas:

2026

20 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

Además habrá suspensión de actividades docentes los siguientes días:

16 de marzo 2026

1, 5 y 15 de mayo 2026

¿Cuántos periodos de vacaciones tiene el ciclo escolar 2025-2026 y cuáles son?

Durante este nuevo ciclo escolar se tienen marcados dos periodos de vacaciones: invierno y Semana Santa que se dividirán de la siguiente forma:

Vacaciones de Invierno: 22 de diciembre al 6 de enero

Vacaciones de Semana Santa 30 de marzo al 10 de abril.

¿Cómo descargar el calendario de 185 días del ciclo escolar 2025-2026 en PDF?

Los alumnos y papás que deseen consultar el calendario SEP, pueden descargar el archivo electrónico en su computadora o imprimir el PDF. Éste está disponible en la página de la Secretaría de Educación Pública para descarga en formato PDF.

