Cristiano Ronaldo Anota en su Último Partido del Año ¿Cuántos Goles Marcó en 2025?

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles y en lo que fue su último juego del año, se volvió a hacer presente en el marcador. El partido de Al-Ettifaq vs Al-Nassr que se disputó este 30 de diciembre, vio al delantero aumentar su cuota goleadora al convertir uno de los dos goles con los que su equipo empató.

Gracias a su anotación, la cual llegó producto de un disparo de Joao Félix que terminó rebotando en su espalda para meterse a la portería rival, Cristiano Ronaldo cierra el año 2025 con 41 goles, de los cuales 33 fueron con la camiseta del Al-Nassr y 8 con la de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de los mil goles

Cristiano Ronaldo se sigue acercando a la mítica cifra de los mil goles. Luego del gol que anotó ante Al-Ettifaq, el delantero de 40 años de edad (cumplirá 41 en febrero) registra 957 anotaciones oficiales como futbolista profesional y está a sólo 43 tantos de alcanzar la meta.

En ese sentido, hace unos días durante la gala de los Globe Soccer Awards, Ronaldo admitió que sí tiene como objetivo llegar a los mil goles.

Con un 2026 lleno de actividad futbolística, Cristiano Ronaldo tendrá la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la historia en llegar a la citada cantidad de anotaciones oficiales.

