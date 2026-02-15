Karime "N", Exesposa de Javier Duarte, Obtiene Asilo del Reino Unido y Libra Extradición

Karime "N", exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo asilo en el Reino Unido, por lo que ya no será extraditada a México para responder a una acusación que le impuso la Fiscalía de Justicia de Veracruz por un presunto fraude por 112 millones de pesos, en agravio del DIF estatal.

Su abogado defensor, Marco Antonio del Toro, confirmó a N+ que esta medida se concedió hace ya un tiempo significativo, sin dar más detalles.

Agregó que no habrá ningún posicionamiento público y que, para la señora Karime "N" la prioridad es atender a sus hijos y recuperar el tiempo que tuvo que dedicar a este asunto.

El abogado dijo que para la exesposa del exgobernador priista este proceso fue muy estresante e injusto por parte del gobierno de Veracruz.

En el 2017, el exgobernador Javier Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México.

En mayo de 2018, una jueza de control del municipio de Xalapa giró orden de aprehensión contra Karime "N", por el delito de fraude específico.

