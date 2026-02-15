Expresidente de EUA Barack Obama Asegura Que los Extraterrestres 'Son Reales': Esto Reveló

El expresidente estadounidense Barack Obama generó revuelo este fin de semana tras declarar durante una entrevista en pódcast que los extraterrestres "son reales", aunque aclaró que nunca los ha visto personalmente ni encontró pruebas de contacto durante su mandato en la Casa Blanca.

Durante una conversación con el periodista Brian Tyler Cohen, Obama respondió de manera directa a la pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre. El demócrata asintió y comentó:

Son reales, pero yo no los he visto

¿Qué dijo Obama sobre el Área 51?

El expresidente negó categóricamente que existan especímenes o tecnología alienígena escondidos en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada. Obama descartó la existencia de instalaciones subterráneas en ese lugar, a menos que existiera una enorme conspiración que se ocultara incluso al presidente de Estados Unidos.

Al ser consultado sobre cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia en 2009, Obama respondió con una sonrisa retomando el tema: "¿Dónde están los extraterrestres?", revelando que el asunto había captado su curiosidad desde el inicio de su mandato.

La aclaración en Instagram

Ante la repercusión mediática de sus declaraciones, Obama publicó una aclaración este domingo en Instagram. El expresidente precisó que no vio pruebas de que los extraterrestres hayan hecho contacto con la humanidad durante su presidencia.

Sin embargo, Obama explicó que su afirmación inicial se basó en una suposición lógica "porque el universo es tan vasto que es probable que haya vida ahí fuera", distinguiendo entre la probabilidad científica de vida extraterrestre y la existencia de evidencia concreta de contacto.

El misterio del Área 51

La CIA desclasificó en 2013 documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950. La instalación fue diseñada específicamente para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y cubrir distancias muy largas.

El secretismo que rodeó la base durante décadas alimentó numerosas teorías de conspiración. Entre ellas, la creencia de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre objetos voladores no identificados.

