Vinculan a Proceso a 30 del "Cártel de los Salazar" por Extorsión y Narcotráfico en Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 30 personas detenidas en Querétaro, quienes presuntamente pertenecían al "Cártel de los Salazar" y se dedicaban a la extorsión de comerciantes, el cobro de cuotas, el secuestro y el control de la venta y distribución de drogas en la entidad.

Según información extraoficial, el grupo mantenía privadas de su libertad a víctimas que no pagaban las cuotas en casas de seguridad, y controlaba el narcomenudeo de marihuana y cocaína en el estado.

El presunto líder identificado como Luis Gustavo "N", alias "El Flaco", y su pareja sentimental fueron señalados como los operadores principales de esta célula criminal.

La operación que desarticuló al grupo

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba necesarios ante el juez de control, quien determinó vincular a proceso a las 30 personas por su posible participación en delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de venta y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en modalidad de permanencia.

Video: García Harfuch Informa Detención de 30 Personas; Incluyendo a "El Flaco", del Grupo "Los Salazar".

La detención ocurrió durante 12 cateos simultáneos ejecutados en el estado de Querétaro por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

Dos grupos: Armas y drogas

Diez de las personas vinculadas —María Camila "N", María Fernanda "N", Lorena "N", Mariana "N", Mónica "N", Saraí "N", Jaiser "N", Miguel "N", Noé "N" y Néstor "N"— enfrentan cargos únicamente por el delito contra la salud en modalidad de posesión con fines de venta.

Los 20 restantes —David Silvestre "N", Javier "N", Samanta "N", Camilo "N", Eréndira "N", Bryan "N", Carlos "N", Jesús "N", José Miguel "N", José Adán "N", Luis Gustavo "N", Luis Carlos "N", José Alfredo "N", Lucía "N", Kenet "N", David Nicolás "N", José Ángel "N", Gerardo "N", Oskar "N" y Juan "N"— fueron vinculados además por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas en modalidad de permanencia.

Arsenal y bienes asegurados en los cateos

Durante los operativos, las autoridades aseguraron cinco armas de fuego cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, además de diversas sustancias: 134.8 gramos de metanfetamina, 1.07 kilogramos de cocaína y 3.76 kilogramos de marihuana.

También se decomisaron 64 teléfonos celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, numerario, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, entre otros objetos que presuntamente eran utilizados para las actividades delictivas del grupo.

Prisión preventiva oficiosa para los vinculados

El juez de control determinó la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Los hombres permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, "CPS Michoacán", mientras que las mujeres fueron internadas en el Centro Penitenciario "Mil Cumbres", ubicado en Charo, en la misma entidad.

La FGR enfatizó en su comunicado que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

