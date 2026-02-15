Salma Hayek y Claudia Sheinbaum Anuncian Nuevos Incentivos para el Cine y Series en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevos incentivos para la producción de series y películas en México, con la participación de la actriz mexicana Salma Hayek, nominada al Oscar, como invitada especial.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que los incentivos que se prevé fortalezcan de manera estructural las producciones cinematográficas y audiovisuales.

Podrán participar largometrajes de ficción, series de ficción y documentales, con montos mínimos diferenciados.

Con los incentivos que se darán para la industria cinematográfica, habrá más derrama económica y más proyectos nacionales:

Vamos a tener más trabajo para estudios y casas de producción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana.

Por su parte, la productora cinematográfica Inna Payán celebró la implementación de los incentivos y la nueva Ley de Cine.

Salma Hayek reconoce labor de la presidenta Sheinbaum

La actriz y productora Salma Hayek recordó las complicaciones de conseguir fondos para producir cine en México, ante la falta de incentivos. Por ello, reconoció la participación de las mujeres en el gobierno de Veracruz, Quintana Roo y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aquí está la gente con la crecí y aprendí. Ustedes me formaron, es muy emotivo para mí poder estar hoy aquí

Cabe destacar, que, durante la conferencia matutina del 13 de febrero de 2026, la mandataria señaló que estas medidas buscan fortalecer la industria audiovisual nacional y proyectar a México a nivel internacional. “Esto va a ayudar a la promoción de México en el mundo. La idea es que los incentivos se otorguen a través de una comisión que defina cómo se van a aplicar, para fomentar también el nuevo cine”, explicó.

¿Por qué invitó a Salma Hayek?

Sheinbaum detalló que la invitación a Hayek responde a su trayectoria internacional y a su interés en impulsar apoyos para el cine mexicano. Recordó que durante un encuentro reciente en Veracruz, la actriz insistió en la necesidad de crear incentivos para las producciones cinematográficas. “La vamos a invitar como reconocimiento a su insistencia y a su trayectoria”, afirmó.

Reiteró que los incentivos estarán dirigidos tanto a series como a largometrajes, con el objetivo de fortalecer un cine mexicano diverso y contemporáneo.

