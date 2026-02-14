Claudia Sheinbaum Destaca que El Amor Vence al Odio en Mensaje por San Valentín

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este 14 de febrero un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que subrayó la importancia del amor como un valor capaz de superar el odio, el miedo y las calumnias.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal escribió: “Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, mensaje que rápidamente generó reacciones entre usuarios, simpatizantes y figuras públicas, quienes destacaron el llamado a la unidad y a la convivencia basada en el respeto.

El pronunciamiento de la presidenta se da en una fecha simbólica, tradicionalmente asociada con los vínculos afectivos, la solidaridad y la empatía.

En ese sentido, el mensaje fue interpretado como una invitación a fortalecer la cohesión social y a promover un clima de diálogo frente a la desinformación y los discursos de confrontación.

Sheinbaum insiste en priorizar valores como la justicia social

Desde el inicio de su gobierno, Sheinbaum ha insistido en la necesidad de priorizar valores como la justicia social, la inclusión y la paz, tanto en la vida pública como en el ámbito personal.

Su mensaje por el Día del Amor y la Amistad refuerza esa narrativa, al destacar que el amor y la amistad pueden ser herramientas poderosas para enfrentar los retos del país y construir una sociedad más justa y solidaria.

