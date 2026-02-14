En 2026 Habrá 150 Mil Nuevos Lugares en el Bachillerato Nacional: Sheinbaum

En un encuentro cercano con la comunidad de Tlaxcala, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en 2026 se abrirán 150 mil nuevos lugares en el bachillerato nacional, como parte de una estrategia de fortalecimiento educativo en el país.

El anuncio se realizó en San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde la mandataria acudió para dar a conocer la ampliación del Bachillerato Nacional. Antes de iniciar el evento, Sheinbaum descendió de su camioneta para acercarse a las personas que la esperaban, intercambiar palabras y saludos, en un gesto que marcó el tono del encuentro.

Al llegar al acto, la presidenta saludó a los alumnos presentes, quienes formaron parte del evento en el que se delinearon los ejes de esta nueva etapa para la educación media superior. La acompañaron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, quienes respaldaron el anuncio de ampliación.

Aprovechar planteles y menos materias

Como parte de las medidas dadas a conocer, Sheinbaum informó que se eliminará el examen de admisión para las preparatorias, con el objetivo de ampliar el acceso a este nivel educativo. Además, explicó que una de las estrategias será aprovechar los planteles existentes bajo un esquema en el que la secundaria funcione por la mañana y la preparatoria por la tarde, en un mismo espacio.

Otro de los cambios anunciados es la reducción del número de materias en las escuelas, como parte de la reorganización académica contemplada dentro del plan.

En un momento que también tuvo un matiz personal, la presidenta comentó que la acompañaba su esposo “por ser día del amor y la amistad”, detalle que arrancó sonrisas entre los asistentes.

