Marchan en México Hoy por Mineros Desaparecidos en La Concordia, Sinaloa

Centenas de personas protestan este sábado 14 de febrero de 2026 en al menos siete estados de la República, luego de que se confirmara la identidad de al menos dos mineros de los 10 desaparecidos en la mina de La Concordia, en Sinaloa.

Desde antes de mediodía, manifestantes se dieron cita en plazas públicas de Sonora, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí, entre otros estados, para exigir justicia por el caso y rendir homenaje a los profesionales que desaparecieron en el desarrollo de su trabajo.

Marchas en México por mineros desaparecidos

Una de las primeras movilizaciones se registró en Zacatecas, donde el viernes se realizó una marcha pacífica para honrar la memoria y exigir justicia por los dos mineros zacatecanos localizados sin vida en Sinaloa.

Más de 250 personas se reunieron en el lugar alrededor de las 11:00 horas, portando pancartas y consignas.

Entre las consignas destacaron mensajes como: "Nos faltan 10", "¿Porque los buscamos? Porque los amamos” y "No fue confusión, fue extorsión".

En Hermosillo, Sonora,también se desarrolló, cerca de las 12:00 horas, una marcha pacífica del sector minero de Sonora. Esta manifestación fue encabezada por la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de Mexico.

Por su parte, en Chihuahua, integrantes del sector minero protestaron bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, en memoria de sus compañeros desaparecidos y asesinados en la localidad de Concordia, Sinaloa.

Los organizadores hicieron un llamado a portar casco, camisa blanca y chaleco como símbolo de unidad, solidaridad y respeto hacia las víctimas. Además, reiteraron que se trata de una manifestación pacífica y conmemorativa.

En San Luis Potosí, las y los participantes de la movilización se reunieron en la Plaza de Armas con vestimenta similar a la de los manifestantes de Chihuahua.

A su paso por varias calles de la zona centro de la entidad potosina, los participantes exigieron justicia por sus compañeros y pidieron mayores garantías de seguridad para desempeñar su trabajo, no solamente en Sinaloa, sino en todo el país.



Noticia en desarrollo