Da Inicio la Marcha en Hermosillo por Mineros Asesinados en Concordia, Sinaloa

Inseguridad en CDMX

Imágenes Sensibles: Alumno de Secundaria es Apuñalado Durante Pelea a la Salida de Clases en Tláhuac; el Joven Está Grave

Jeremy, de 15 años, fue apuñalado por el hermano de uno de sus compañeros con el que se peleó al salir de la escuela, en Tláhuac. Fue hospitalizado y su estado de salud se reporta como grave