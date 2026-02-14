Da Inicio la Marcha en Hermosillo por Mineros Asesinados en Concordia, Sinaloa
La marcha es encabezada por la Asociación de Ingenieros en Minas Metalurgistas y Geólogos de Mexico.
En estos momentos inicia la marcha pacífica del sector minero de Sonora, para exigir justicia y paz a los trabajadores del sector, tras los hechos de violencia registrados en concordia Sinaloa
Información en proceso…