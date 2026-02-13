Llegan Peritos de la Fiscalía a Supermercado de Club Incendiado en Hermosillo, Sonora

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llegaron a las instalaciones del supermercado incendiado la madrugada de ayer jueves 12 de febrero.

Los trabajos por parte de Bomberos aún continúan con 12 elementos que aplican agua jabonosa para sofocar puntos aún encendidos, esto porque tiene menos densidad que el agua pura.

¿Cómo sucedió el incendio del supermercado en Hermosillo?

Durante la madrugada del jueves un incendio dejó pérdidas totales en un supermercado mayorista ubicado en Paseo Río Sonora; donde no hubo personas lesionadas.

Juan Francisco Matty Ortega, comandante de Bomberos, indicó que el siniestro fue reportado alrededor de las 3:30 de la mañana cuando empleados del turno nocturno se percataron del fuego en la parte nororiente del comercio.

“El personal que se encontraba laborando, el cual todos, todos, están bien eran alrededor de 15 personas que no les pasó nada; intentaron sofocarlo, no pudieron y de manera muy prudente atendieron el protocolo de evacuar el establecimiento, llamando a los cuerpos de emergencia y el Departamento de Bomberos al llegar al sitio se abocó principalmente, una vez que verificamos que no había ninguna persona en el interior a realizar los trabajos de control”.

Durante las maniobras se registraron explosiones derivadas de depósitos de gas LP utilizados por montacargas; pero se evitó que un tanque estacionario hiciera ignición.

Reportero: Roberto Bahena N+

