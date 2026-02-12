Localizan a Sujeto con Huellas de Violencia, Esposado y Dentro de Vehículo Incendiado en Cajeme

Con visibles huellas de violencia, esposado y dentro de un vehículo incendiado parcialmente, fue localizado sin vida un hombre la mañana del miércoles en la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón; el crimen es indagado como un posible ajuste de cuentas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el hallazgo se registró alrededor de las 10:20 horas en el cruce de las calles Noche Buena y Manuel Gutiérrez. De acuerdo con los primeros datos, la víctima presentaba golpes contusos y habría sido atacada con arma de fuego antes de que la unidad fuera prendida en llamas.

Tras el reporte a las autoridades, se movilizaron corporaciones de los tres niveles de gobierno. Policías municipales fungieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el perímetro para preservar indicios. Posteriormente, peritos realizaron el procesamiento de la escena y el Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.

El sujeto contaba con órden de aprehensión por feminicidio

El fallecido fue identificado como Haudiel “N”, convirtiéndose en la décima víctima de homicidio en lo que va de febrero en Cajeme. Se informó que contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de feminicidio y privación ilegal de la libertad, girada el 9 de febrero por hechos ocurridos el 5 de enero en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora occiso era señalado de haber privado de la libertad a una mujer y posteriormente de la vida, abandonando el cuerpo en la vía pública. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas.

JGMR