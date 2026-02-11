Joven Detenido por Presuntamente Perseguir y Amenazar a Expareja en Ciudad Obregón, Sonora

Un joven de 27 años fue detenido por elementos de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de la Policía Municipal de Cajeme, luego de que presuntamente persiguiera en automóvil y amenazara a su expareja por calles de Ciudad Obregón.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la mujer solicitó apoyo a través del número de emergencias 9-1-1, al señalar que su expareja la seguía en su vehículo, le cerraba el paso y la intimidaba, generándole temor por su integridad.

Interceptaron al joven y fue detenido

Tras activarse el operativo de búsqueda, los agentes municipales ubicaron el automóvil del señalado en el cruce de la calle 5 de Febrero y 300, donde fue interceptado.

En el lugar, la afectada identificó directamente a quien dijo era su agresor, identificado como Andree Sebastián “N”, de 27 años de edad.

El hombre fue asegurado por el probable delito de violencia familiar y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR