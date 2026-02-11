Adolfo Salazar Razo, Secretario de Gobierno, Sufre Accidente en Carretera Hermosillo-Guaymas

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo y otra persona, resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que circulaban salió del camino y se estrelló de frente contra el declive lateral de la carretera internacional número 15, tramo Hermosillo-Guaymas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana del miércoles cuando el conductor de una Dodge Durango 2023 blanca viajaba de norte a sur por dicha ruta, cuando al llegar al kilómetro 236+500, poco después del puente del libramiento de Hermosillo, perdió al parecer perdió el control y salió de la cinta asfáltica.

Esto provocó que callera por el declive y derrapara en la tierra para posteriormente estrellarse de frente contra el propio declive de tierra, resultando el conductor y el pasajero lesionados.

Al sitio acudieron tres patrullas de la Policía Estatal, dos de la Guardia Nacional, una unidad de Capufe, cuatro ambulancias del CRUM de la Secretaría de Salud y Cruz Roja y Bomberos Hermosillo.

Confirman participación del secretario de Gobierno en el accidente

Asimismo, al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se llevaron el equipaje de los afectados, el cual sacaron de la camioneta siniestrada.

Por medio de un comunicado la Secretaría de Gobierno confirmó que en el accidente participó Salazar Razo mientras se trasladaba a Cajeme a participar en la Mesa de Seguridad con su equipo de trabajo, de quienes, aunque no se detallan lesiones, indican que se encuentra en buen estado de salud y permanecen en observación médica preventiva.

pic.twitter.com/JcmW173NFB — Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora (@SegobSonora) February 11, 2026

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR