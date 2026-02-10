Tres Hombres Sentenciados a 10 Años de Prisión por Ocultar Migrantes en Sonoyta, Sonora

Tres personas fueron sentenciadas a más de 10 años de prisión por su responsabilidad en el albergue clandestino de migrantes indocumentados, en la localidad de Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, al noroeste de Sonora.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Hombres Blancos, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron un inmueble que funcionaba como un albergue irregular.

En el sitio fueron encontrados 36 migrantes originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, quienes eran ocultados para evadir a las autoridades migratorias y obtener un beneficio económico.

Tres hombres fueron detenidos y puestos en prisión por 10 años

Durante la intervención fueron detenidos Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”, además de que en el lugar se aseguró una motocicleta de color blanco y el inmueble, como parte de los indicios relacionados con el caso.

La Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR en Sonora integró la carpeta de investigación correspondiente y, mediante procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron los delitos de cohecho y albergue de migrantes, previstos en la Ley de Migración.

Como resultado, un juez federal dictó sentencia condenatoria de 10 años y seis meses de prisión, así como una multa equivalente a 5 mil días, en contra de los tres responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

