Localizan Manta de Presunto Grupo Delictivo en Puente Peatonal de Hermosillo, Sonora

Durante las primeras horas de este lunes fue localizada una manta con un mensaje presuntamente dirigido de un grupo delictivo a otro, la cual fue colocada en un puente peatonal de la colonia El Ranchito, al oriente de la ciudad.

El hallazgo se registró en el puente ubicado en el cruce de Periférico Oriente y la calle Sanalona. La manta fue retirada por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Presuntamente mencionaban a establecimientos relacionados con centros nocturnos

Tras su aseguramiento, el objeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes, ya que, en el mensaje, de manera aparente, también se mencionan establecimientos relacionados con centros nocturnos.

El año pasado, al menos nueve mantas con mensajes de este tipo fueron retiradas en Hermosillo, principalmente de planteles escolares, algunas de ellas dirigidas a cantantes de música regional y corridos tumbados.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR