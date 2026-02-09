Imputan a Mujer por Presuntamente Lanzar a Su Hija de 1 Año Contra un Vehículo en Sonora

Una mujer de 20 años de edad, identificada como Natalia “N”, fue imputada por el delito de homicidio infantil en grado de tentativa, tras una audiencia celebrada el 7 de febrero, derivada de hechos ocurridos días antes en la colonia Jalisco, de San Luis Río Colorado.

De acuerdo con la información presentada en la formulación de imputación, los hechos se registraron el 4 de febrero de 2026, entre las 11:30 y las 11:40 de la noche, en un domicilio ubicado en el callejón Jalisco, entre las calles 22 y 23.

La mujer presuntamente lanzó a la bebé contra un vehículo en movimiento

En ese lugar, luego de sostener una discusión con su expareja, la imputada presuntamente tomó en brazos a su hija, una menor de un año y diez meses de edad, cuya identidad se mantiene reservada y, sin motivo alguno, la lanzó hacia la cajuela de un vehículo que estaba en movimiento y era conducido por su expareja.

Además, se señaló que la imputada también habría golpeado a la menor durante el incidente. Por estos hechos, Natalia “N” fue imputada formalmente el 7 de febrero pasado.

La autoridad judicial determinará si existe o no la vinculación a proceso, una vez que concluya el término constitucional correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR