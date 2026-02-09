Colectivos Localizaron Artefactos Explosivos Durante Jornadas de Búsqueda en Caborca, Sonora

Durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas realizada el domingo 8 de febrero en el municipio de Caborca, integrantes de diversos colectivos localizaron artefactos explosivos de fabricación artesanal, así como indicios y un vehículo, lo que obligó a la suspensión inmediata de las labores por motivos de seguridad.

La actividad fue organizada por el colectivo Buscando a Jonas, de Puerto Peñasco, con el acompañamiento de Te Estoy Buscando Hermano, Misioneras Magdalena, Buscadores de la Frontera Nogales, Rastreadoras Caborca, Agrupación de Caborca para Localizar a Personas Desaparecidas A.C. y Madres Buscadoras Cumpliendo Promesas. El objetivo era la localización de personas desaparecidas en el área conocida como Cerro de las Antenas.

Localizaron dos artefactos explosivos durante búsqueda

Durante el recorrido, uno de los vehículos participantes no pudo continuar debido a las condiciones del camino, por lo que el grupo se dividió para seguir a pie y por rutas alternas. En el ascenso a un pequeño cerro, localizaron un primer artefacto explosivo tipo “bomba” artesanal y, otro más en uno de los arroyos cercanos.

Ante el hallazgo, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública ordenaron la suspensión inmediata de la búsqueda, en espera del arribo de personal especializado para la detonación controlada de los explosivos.

También encontraron prendas de vestir y calzado

Durante la inspección del área también fueron localizadas prendas de vestir, calzado y una mochila que contenía cargadores para armas, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Además, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró una cuatrimoto localizada en el sitio.

La jornada contó con el acompañamiento del Ejército Mexicano, Policía Estatal, AMIC y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo.

Reportero: Roberto Bahena

