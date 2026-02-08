Balacera Frente a Centro Nocturno y Restaurantes en Hermosillo Deja a Mujer Herida

Una mujer resultó lesionada en la vía pública tras registrarse una balacera en Hermosillo, Sonora. El hecho ocurrió cerca de un centro nocturno y restaurantes ubicados por el Blvd. Rodríguez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ya se intervino dos bienes inmuebles donde se registró una agresión con arma de fuego donde resultó lesionada una mujer de 46 años de edad, que está siendo atendida y fuera de peligro, en Hermosillo.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales acudió al sitio, donde se realizó el resguardo de la escena y el inicio de las diligencias correspondientes.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre por Rociar de Thinner a su Pareja y Prender Fuego en Ímuris, Sonora

Investigan agresión armada en Hermosillo

La FGJES mantiene abierta la carpeta de investigación a fin de identificar al probable responsable y esclarecer los hechos. Se mantiene un operativo en la zona.

Historias recomendadas: