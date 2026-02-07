Detienen a Hombre por Rociar de Thinner a su Pareja y Prender Fuego en Ímuris, Sonora

Por el delito de violencia feminicida en grado de tentativa fue detenido Jorge Luis “N”, de 43 años, quien roció a su pareja sentimental con thinner y posteriormente le prendió fuego, provocándole serias lesiones, en el municipio de Ímuris, Sonora.

El informe de la Fiscalía de Sonora precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la tarde del viernes 06 de febrero, en una vivienda de la Avenida Colima, de la colonia Sahuaral, donde el hombre sostenía una discusión con la víctima, una mujer de 42 años, quien era su pareja sentimental.

Al lugar llegaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, donde se dio atención médica a la víctima, pero presentaba quemaduras de primero y segundo grado en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital regional, donde recibe atención médica especializada y se da seguimiento clínico a su estado de salud.

El agresor fue encontrado con droga en la colonia El Moral

El agresor fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en la colonia El Moral, del municipio de Ímuris, donde se le encontró en posesión de 23 envoltorios con “cristal y, además, cuenta con un antecedente del delito de narcomenudeo del año 2018.

Todo el caso fue turnado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, quienes se encargaron de integrar la carpeta de investigación y realizar las imputaciones correspondientes, utilizando la perspectiva de género.



