Fiscalía de Sonora Suma en Total 8 Personas Vinculadas a Proceso por Incendio de Waldo´s

La Fiscalía de Sonora, informó que se obtuvo la vinculación a proceso de dos personas más por el incendio de Waldo´s en Hermosillo, Sonora. Suman 8 personas vinculadas a proceso y una persona moral de la tienda Waldo´s

Este viernes, 6 de febrero, se reanudó la audiencia de vinculación a proceso para resolver la situación de tres imputados más por el caso del incendio de la tienda ubicada en el centro de Hermosillo, registrado en noviembre pasado, donde fallecieron 24 personas y al menos una decena resultó lesionada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que esta tuvo una postergación de dos días por determinación del juez de control, argumentando tiempo para revisar el expediente con base en los datos presentados por el Ministerio Público y la defensa de los inculpados.

¿A qué hora se reanudo la audiencia donde se vincularon a dos personas más?

La reanudación de la audiencia en su parte final, inició a las 09:00 de la mañana de manera virtual. Esta fue la segunda ocasión en la que el juzgador aplica un receso determinado para resolver la vinculación a proceso; con el grupo anterior de nueve imputados, solicitó cuatro días y después determinó procesar a seis más el representante legal de la empresa.

