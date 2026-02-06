Policía Es Asesinado Luego de un Asalto a una Farmacia de Tlaxcala; Hay un Detenido

Un Policía Municipal de Apizaco fue asesinado por al menos dos disparos de arma de fuego luego de atender un reporte de robo al interior de una farmacia ubicada en la colonia Fátima de Tlaxcala. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala logró una sentencia condenatoria contra uno de los implicados.

De acuerdo a las investigaciones, el oficial Margarito "N" de 46 años de edad arribó al comercio ubicado en el Boulevard La Libertad luego de una llamado de auxilio, sin embargo, una vez que entró al lugar, uno de los delincuentes lo atacó a balazos a quemarropa.

Policía Municipal de Apizaco es asesinado luego de un robo a una farmacia de Tlaxcala

Los agresores emprendieron su huída, mientras que con apoyo de los compañeros del policía y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, fue traslado al Hospital Regional de Tzompantepec. Lamentablemente debido a que las heridas de bala fueron a la altura del pecho, su estado de salud se complicó y terminó perdiendo la vida.

Familiares de Margarito "N" exigieron justicia por su muerte provocada en cumplimiento de su deber, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala mantuvo las investigaciones correspondientes.

Mario Alberto "N" sentenciado a prisión por homicidio de policía municipal de Apizaco

Una vez recabadas las pruebas del delito y mediante operativos de seguridad, se logró la detención de Mario Alberto "N" quien habría participado en el robo a comercio al interior de una farmacia y el asesinato del Policía Municipal de Apizaco.

Este 3 de febrero de 2026, luego de casi cinco años, las autoridades confirmaron que se obtuvo una sentencia condenatoria por el homicidio agravado ocurrido el 24 de marzo de 2021. Mario Alberto "N" permanecerá en prisión 15 años.

La Fiscalía General de Justicia refrendó su compromiso con la sociedad y con los elementos de seguridad para combatir la impunidad y garantizar que quienes atenten contra la vida enfrenten la justicia conforme a la ley.

