Joven Recibe 10 años de Cárcel por Robar 300 Pesos en Farmacia de Hermosillo, Sonora

Un joven de 22 años recibió una condena de 10 años y un día de cárcel, al ser encontrado culpable del delito de robo con violencia en las personas cometido en una farmacia de Hermosillo, donde alcanzó a sustraer la cantidad de 300 pesos.

La Fiscalía de Sonora informó que la condena se logró gracias a un procedimiento abreviado, donde el responsable aceptó la culpa del crimen y la condena. Los hechos ocurrieron el 11 de mayo del 2025, cuando el hombre ingresó a una farmacia ubicada sobre el bulevar Solidaridad y Leocadio Salcedo, en la colonia El Choyal, y con un cuchillo amenazó a una empleada del negocio.

Al final el asaltante logró apoderarse de 300 pesos en efectivo, sin embargo, llegaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y lograron detener al imputado, posteriormente se realizó todo el proceso judicial terminando en la condena de 10 años que el hombre cumplirá en una cárcel local.

Noticia recomendada: Hombre Entra Sin Permiso a Una Casa y Comete Abusos Deshonestos Contra Joven en Hermosillo

Fiscalía imputa a probable homicida en Nogales, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó hoy 7 de febrero que formuló imputación en contra de Ronis Enrique “N”, alias “El Catracho”, de 40 años de edad, de nacionalidad hondureña, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Nogales.

Historias recomendadas: