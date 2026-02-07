Muere Brad Arnold, Cantante y Fundador de 3 Doors Down, a los 47 Años

Brad Arnold, fundador y vocalista principal de la banda estadounidense 3 Doors Down, murió a los 47 años luego de una prolongada lucha contra el cáncer, informó el grupo este sábado a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el comunicado, el músico partió en tranquilidad, acompañado por su esposa Jennifer y sus seres queridos. La banda destacó que su obra trascendió los escenarios, dejando huella en millones de seguidores a través de canciones que generaron unión, esperanza y momentos compartidos.

En mayo de 2025, Arnold había revelado en un video que padecía carcinoma renal de células claras en fase 4, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de riñón. A raíz del diagnóstico, 3 Doors Down se vio obligada a suspender su gira de verano, según reportó CBS News.

En clase de matemáticas

El mayor éxito del grupo fue “Kryptonite”, lanzado en el año 2000 y nominado al Grammy. La canción fue compuesta por Arnold cuando apenas tenía 15 años, durante una clase de matemáticas. Ese mismo año, la banda publicó su álbum debut The Better Life, que alcanzó certificación de seis veces platino.

En su despedida, el grupo recordó a Arnold no solo como un músico talentoso, sino como una persona cercana y generosa. Resaltaron su sentido del humor, su fe y el profundo amor que sentía por su familia y amigos, cualidades que, aseguran, permanecerán en la memoria de quienes lo conocieron.

