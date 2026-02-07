Doble Alerta por Frío en CDMX: ¿Cuáles son las Alcaldías en Riesgo por Masa de Aire Polar?
Conoce dónde y a qué hora se pronostica mayor descenso de temperaturas en la Ciudad de México
El Gobierno de la Ciudad de México emitió este sábado doble alerta por frío, naranja y amarilla, para seis alcaldías, en donde se prevé que la temperatura descienda hasta 1° Celsius este domingo 8 de febrero 2026. ¿Cuáles son las demarcaciones en riesgo por el paso de la masa de aire polar? Te compartimos la lista.
¿Dónde hay alerta por frío en CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3° Celsius para la madrugada y mañana del domingo en las demarcaciones:
- Milpa Alta
- Tlalpan
Además, señaló que también se emitió alerta amarilla por pronóstico de temperaturas de 4° a 6° Celsius en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Xochimilco
De acuerdo con esta doble alerta, estas temperaturas se esperan 00:00 y las 08:00 horas del domingo 8 de febrero 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado, el frente frío número 33 se extiende sobre el Caribe central sin afectar territorio mexicano; su masa de aire polar asociada, ha comenzado a modificar sus características térmicas, favoreciendo el gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el noreste, centro, oriente y sureste de la nación. No obstante, mantendrá evento de "Norte" con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de hasta 40 km/h en Yucatán y Quintana Roo, así como la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas de Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de febrero en CDMX?
Se pronostica cielo despejado a parcialmente nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío en la región, muy frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 en 24 horas) en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 5 a 7 °C.
- Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
