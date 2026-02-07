Anuncian Cierre en la Autopista México-Puebla: ¿Cuándo y Dónde serán los Cortes Viales?

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que, debido a obras relacionadas con el Trolebús Chalco - Santa Martha, se prevén cortes viales en la autopista México-Puebla. ¿Cuándo y dónde será el cierre? Te informamos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde será el cierre en la autopista México - Puebla?

El órgano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que los días 9 y 10 de febrero de 2026 se realizará el montaje de una estructura metálica correspondiente a los trabajos del "Trolebús Chalco - Santa Martha" en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla.

Estas maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México y un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura.

Las obras iniciarán a las 21:00 horas el día 9 de febrero con el desvío a la circulación, además se realizará un cierre temporal de las 00:00 a 1:00 horas del 10 de febrero.

Te recomendamos anticipar tus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

La línea del Trolebús Chalco - Santa Martha tiene prevista una extensión de recorrido de 18.5 kilómetros, y correrá desde la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, hasta el municipio de Chalco, en el Estado de México.

