Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 7 de Febrero 2026

Conoce cuáles son las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales o carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy sábado 7 de febrero de 2026 en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos están relacionadas con accidentes viales, por lo que se recomienda extremar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear sus traslados con anticipación y evitar zonas con posibles conflictos viales.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que registran cierres, incidentes, tránsito lento o presencia de manifestantes.

El objetivo es ayudar a los conductores a planear rutas alternas, reducir contratiempos y circular de manera más segura en las regiones donde este domingo se prevén complicaciones en la vialidad.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

08:55 Horas. Cierre parcial de la circulación. Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 48. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de incidente (autobús con falla mecánica).

08:45 Horas. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 179, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención del accidente (choque por alcance).

08:35 Horas. Autopista Puebla - Acatzingo, km 166. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

08:33 Horas. Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 40, dirección El Porvenir. Se informa a las personas usuarias que continúa la reducción de carriles por labores de limpieza.

07:06 Horas. Choque deja lesionados sobre Paseo de la Reforma esquina Constancia col Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México.

Choca auto en CDMX. Foto: N+

06:31 Horas. Autopista Puebla - Acatzingo, km 166. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación de manera normal en ambos sentidos. Sin embargo, continúa la presencia de los manifestantes, sin afectación a los carriles de rodamiento.

04:40 Horas. En Puebla continua cierre total en ambos sentidos de circulación por presencia de personas, cerca del km 166+500 de la carretera Puebla-Córdoba. Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la ruta alterna Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Accidente en Puebla. Foto: Guardia Nacional

04:39 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Continúa carga vehicular en dirección La Tinaja, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.