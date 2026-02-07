Hombre Entra Sin Permiso a Una Casa y Comete Abusos Deshonestos Contra Joven en Hermosillo

Un hombre de 27 años de edad fue detenido la noche del viernes en la colonia Tierra Nueva, por haber entrado sin permiso a una vivienda y cometer abusos deshonestos contra una joven de 19 años de edad.

Según el informe de la Policía Municipal de Hermosillo los hechos ocurrieron a las 17:40 horas en una vivienda de la avenida Desierto Oriente, de esta colonia ubicada al norte de la ciudad.

El detenido fue identificado como Martín Uriel “N”, de 27 años, quien fue presentado ante el agente del ministerio público quien se encargará de realizar la imputación correspondiente.

Se registran más hechos violentos durante el fin de semana en Hermosillo

La Policía Municipal de Hermosillo atendió dos casos de Violencia familiar ocurridos la madrugada de este sábado 07 de febrero al norte de la ciudad, donde los hijos agredieron a sus padres.

El primero ocurrió en la colonia Solidaridad y el segundo incidente ocurrió en la colonia Olivares.

Ambos agresores fueron puestos a disposición de la autoridad.

