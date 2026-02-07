Detienen a Juan Pablo "N", Ex Dirigente Estatal del Partido Verde en Puebla

Juan Pablo “N” exdiputado local y exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de Puebla, fue detenido la tarde de este viernes 6 de febrero de 2026..

De acuerdo con el informe oficial, el político fue arrestado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán ubicado en el municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) la captura ocurrió a las 16:17 horas, la tarde del 6 de febrero en inmediaciones del Aeropuerto internacional Hermanos Serdán en el municipio de Huejotzingo.

La acción estuvo a cargo de la Policía Ministerial de Investigación y fue ingresado a la Casa de Justicia ubicada en San Andrés Cholula a disposición de un juez.

Primera audiencia de Juan Pablo “N” se realizará este 7 de febrero en Puebla

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en coordinación con la Guardia Nacional dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Juan Pablo “N” por la probable comisión del delito de violación entre cónyuges.

De acuerdo con la FGE Puebla este sábado 7 de febrero se celebrará la audiencia a las 16:00 horas para determinar la situación jurídica del político conforme a derecho.

Juan Pablo “N” fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla entre 2014 y 2018; a la par se desempeñó como dirigente estatal del PVEM en la entidad poblana, función que concluyó en julio de 2019, mientras que de 2018 a 2021 fue diputado local en el H. Congreso del Estado de Puebla por el mismo partido.

