Detienen a Siete Presuntos Integrantes de Banda Narcomenudista en una Cocina Económica de Puebla

Este viernes 6 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de siete presuntos integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Los arrestos se realizaron en una cocina económica que era ocupada como una casa de seguridad, donde además fue hallada droga, dinero en efectivo, entre otros objetos que fueron asegurados por las autoridades.

Noticia relacionada: Detienen a Alumno por Supuesta Venta de Droga en una Escuela de Puebla

Detienen a siete integrantes de una banda narcomenudista en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) encabezó un operativo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), que dio como resultado la desarticulación de la banda denominada “Los Cachimberos de Moyotzingo”, integrada por siete personas presuntamente dedicadas a la venta y distribución de estupefacientes en San Martín Texmelucan.

Fue identificado un grupo de personas que conformaban la banda, la cual tenía como punto de operación y casa de seguridad un inmueble ubicado en la calle Camino a Moyotzingo número 1, en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, el cual, cuenta con una fachada de cocina económica y, por otra parte, operaba como centro de reciclaje, por lo que, se solicitó la orden de cateo correspondiente.

Durante la intervención del domicilio fueron detenidos Julio César “N”, Germán Daniel “N”, Alan “N”, Dulce Cristal “N”, Carmela “N”, María Guadalupe “N” y Dafne Citlaly “N”.

Hallan droga y dinero en efectivo en domicilio cateado de San Martín Texmelucan, Puebla

Además de los detenidos, fueron hallados en el predio 144 envoltorios con sustancia granulada de color blanco con características propias del narcótico conocido como cristal, 10 blísteres con medicamento controlado, una báscula digital tipo gramera, un inhibidor de señal y dinero en efectivo.

Motel Deseos Fue Desmantelado por Operación como Centro de Distribución de Droga en Tehuacán

Por lo anterior, el inmueble, los indicios y las personas, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ