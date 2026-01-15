Detienen a Cuatro Presuntos Narcomenudistas y Aseguran Droga en Puebla

La noche de este jueves 15 de enero de 2026 se dio a conocer la detención de cuatro presuntos narcomenudistas durante el cateo de un inmueble ubicado en el municipio poblano de San Salvador El Verde.

Además de los arrestos, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) también aseguró más de 20 envoltorios con posible droga, una báscula gramera digital, una escopeta y más de 40 cartuchos útiles.

Noticia relacionada: Detienen a Sujeto con Más de 20 Dosis de Presunta Droga en Tlaxcala

Detienen a cuatro presuntos narcomenudistas en San Salvador El Verde, Puebla

La FGE Puebla, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) desarticuló en el municipio de San Salvador El Verde, una banda delictiva presuntamente dedicada al narcomenudeo y robos en distintas modalidades.

Se identificó que un inmueble ubicado en inmediaciones de la población de San Andrés Hueyacatitla, presuntamente se utilizaba como punto discreto de distribución de droga y funcionaba como casa de seguridad para resguardo de objetos robados.

Al ejecutar un cateo, fueron detenidos Héctor Omar “N”, Fabiola “N”, Gilberto “N” y Paul “N”, en posesión de 21 envoltorios con dosis de la droga conocida como cristal, una báscula gramera digital y dinero en efectivo, así como una escopeta y 44 cartuchos útiles.

Además, se logró establecer que uno de ellos, Paul “N”, presuntamente se encuentra relacionado con el intento de robo registrado en un centro de distribución de hidrocarburo ubicado en la misma zona, en el que habría resultado herido un empleado por impacto de arma de fuego.

Detienen a seis presuntos narcomenudistas en Amozoc, Puebla

El pasado 14 de enero se dio a conocer la detención de seis presuntos narcomenudistas durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia Casa Blanca del municipio de Amozoc.

Los detenidos fueron identificados como Rebeca Esmeralda “N”, Luis Eduardo “N”, Josué Ángel “N”, Uriel “N”, Alan Daniel “N” y Erick “N”.

Van Más de 15 Detenidos en la Central de Autobuses Capu Puebla

En el lugar de los hechos también fueron decomisadas 111 dosis de cristal y marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo, así como una motocicleta con reporte de robo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ