Detienen a Nueve Presuntos Integrantes de un Grupo Delictivo con Armas Largas en Puebla

La tarde de este lunes 6 de enero de 2026 fue dado a conocer que se logró la detención de nueve hombres en el municipio poblano de Tecamachalco, presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.

De acuerdo con la información recabada, cinco de los ahora detenidos provenían de los estados de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, mientras que los cuatro restantes son poblanos.

Detienen a nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo en Tecamachalco, Puebla

En la detención de los sujetos participaron Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de Eduardo “N”, alias “El Gordo”; Alex Rigoberto “N”, alias “El Temach”; Paulino “N”, Ernesto Brayan “N”, Miguel Ángel “N”, Cristian “N”, Javier “N”, Uriel Hilario “N”, y José Miguel “N”.

Durante el seguimiento y desarrollo de las acciones operativas, las fuerzas de seguridad fueron objeto de una agresión, por lo que ante la existencia de una amenaza real e inminente y en estricto apego a los protocolos de actuación, repelieron la agresión con el objetivo de salvaguardar el orden.

Decomisan vehículos, armas y drogas durante operativo en Tecamachalco, Puebla

En la intervención, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas alusivas a una célula criminal, seis cartuchos útiles y más de mil dosis de drogas como cristal, cocaína, piedra, heroína y marihuana.

Finalmente, los nueve varones y los elementos materiales probatorios fueron presentados ante la autoridad ministerial para la integración de la carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.

