Siete Hombres y Tres Mujeres Fueron Detenidos por Presunto Narcomenudeo y Asaltos en Puebla

Como resultado de un cateo autorizado judicialmente, fueron detenidas 10 personas en la Colonia Popular Castillotla, además del aseguramiento de diversas sustancias ilícitas.

En un operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se desarticuló una presunta banda delictiva dedicada al narcomenudeo y al robo a transeúntes que operaba al sur de la ciudad de Puebla.

En total, siete hombres y tres mujeres fueron ubicados en un inmueble que fue identificado como punto de venta y distribución de estupefacientes, así como casa de seguridad para los integrantes de dicha banda.

En seguimiento a múltiples denuncias por robos a transeúntes y venta de droga, se logró rastrear a los presuntos responsables mediante labores de investigación de gabinete y de campo.

Después de la obtención de datos, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente. Las indagatorias permitieron establecer que el presunto grupo criminal operaba desde hace al menos cuatro años en la zona sur del municipio de Puebla.

Durante la diligencia fueron detenidos Carlos Fernando "N", Raúl "N", Eduardo Ángel "N", Mario Alberto "N", Raúl "N", Ricardo "N", Carlos Eduardo "N", María Félix "N", Martha "N" y Mónica Lizbeth "N", en posesión de 74 envoltorios con dosis de droga de distintos tipos.

El inmueble y los detenidos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

