Detienen a Seis Presuntos Narcomenudistas y Aseguran Más de 100 Dosis de Droga en Puebla

Este miércoles 14 de enero de 2026 se dio a conocer la detención de seis presuntos narcomenudistas durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia Casa Blanca del municipio de Amozoc.

En el lugar de los hechos también fueron decomisadas 111 dosis de cristal y marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo, así como una motocicleta con reporte de robo.

Detienen a seis presuntos narcomenudistas en Amozoc, Puebla

Durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), se logró desmantelar a una presunta banda de narcomenudistas que operaba en el municipio de Amozoc.

La FGE Puebla realizó labores de inteligencia y de campo en un inmueble ubicado en cerrada Morelos, sin número de la colonia Casa Blanca, logrando obtener una orden de cateo en el lugar.

Con apoyo de autoridades federales y estatales, se desahogó la diligencia en el lugar, donde fueron detenidos Rebeca Esmeralda “N”, Luis Eduardo “N”, Josué Ángel “N”, Uriel “N”, Alan Daniel “N” y Erick “N”.

Asimismo, se lograron asegurar 81 bolsas con sustancia granulada de color morado, con características de la droga cristal, 30 bolsas con hierba verde y seca, con las características de la marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo, así como una motocicleta marca Vento, modelo Rapid125, con placa de circulación 5IBJ2IKI, con reporte de robo.

La FGE Puebla, en coordinación con la DEFENSA, desmanteló en el municipio de San Pedro Cholula un inmueble que presuntamente funcionaba como punto de venta y distribución de droga.

Durante el cateo, fueron detenidos Alejandro “N” y Alejandro “N”, quienes ya se encuentran vinculados a proceso como probables responsables de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro.

Se identificó que el inmueble ubicado en las inmediaciones del Fraccionamiento Infonavit Santiago Cholula era presuntamente utilizado para actividades de narcomenudeo, motivo por el cual se solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la ejecución de la diligencia los hoy detenidos se encontraban en posesión de aproximadamente 50 dosis de droga de distintos tipos, una caja de plástico con más narcótico en su interior, la cantidad de 142 mil pesos en efectivo y una báscula tipo gramera.

