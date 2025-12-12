Fue Detenido un Sujeto en Posesión de Droga y un Arma de Fuego en Puebla
Un presunto narcomenudista fue asegurado por las autoridades cuando pretendía vender un kilo de marihuana en Acajete.
Un hombre identificado como Samuel "N" fue sorprendido por las autoridades en posesión de sustancias prohibidas, y un arma de fuego en el municipio de Acajete.
Durante un operativo de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa (Defensa) y Guardia Nacional (GN), inhibió la comercialización de más de medio kilo de posible marihuana y cerca de 270 dosis de distintos narcóticos.
El sujeto fue ubicado por las fuerzas de la seguridad en posesión de más de medio kilo de marihuana, medicamento controlado y un arma de fuego calibre 22 milímetros, seis cartuchos útiles y nueve equipos telefónicos.
La Policía Estatal informó que derivado de su detención, se inhibió la distribución de más de 270 dosis de posible droga en la zona.
Samuel "N" de 39 años fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, para iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.
Su detención permitió también el aseguramiento de 140 pastillas de medicamento controlado, 115 recipientes para el consumo de narcóticos y cajas con papel para elaborar cigarrillos.
