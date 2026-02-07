Balacera en Ecatepec: Asesinan a Tiros a una Persona en Zona Comercial de Jardines de Morelos

Un ataque a balazos dejó un hombre muerto la tarde de este sábado 7 de febrero 2026 en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con testigos, al menos seis disparos se escucharon en la zona donde sucedió la balacera, que se registró en una zona comercial en la mencionada colonia mexiquense.

La víctima quedó a bordo del vehículo, en medio de negocios de abarrotes y comida; mientras que los agresores huyeron.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Miguel Hidalgo y Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. Fue alrededor de las 18:30 horas que se registró la intensa movilización policiaca.

Al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes estaban a la espera de la llegada de agentes ministeriales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las indagatorias.

Video: Balean a Hombre en Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec; Policías Acordonan la Zona

