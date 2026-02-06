Fiscalía Confirma que Balacera en el Centro de Monterrey fue Enfrentamiento entre Grupos Rivales

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó este viernes 6 de febrero que la balacera registrada en el Centro de Monterrey durante la tarde del jueves 5 de febrero, y que dejó como saldo 6 personas heridas, se debió a un enfrentamiento armado entre grupos delictivos rivales.

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe de los Heridos en Balacera en el Centro de Monterrey? Reportan Dos Víctimas Graves

Al menos seis hombres se enfrentaron a balazos en la avenida Juárez, a la altura de la calle Aramberri, provocando histeria entre cientos de personas que paseaban en ese momento y dejando heridas de bala a 6 personas, dos de ellas de gravedad, en el Centro de la Ciudad de Monterrey.

Hay seis personas lesionadas, dos de las cuales están pendientes, todos los demás sanos, solo reserva en esas dos personas. Es una cuestión donde al parecer aleatoriamente se encuentran personas de grupos rivales y comienzan a disparar

Video: Enfrentamiento en el Centro de Monterrey fue entre Grupos Rivales

Dos de los implicados en la balacera ya habían sido detenidos

Minutos después de que se registró la balacera en el Centro de la ciudad, autoridades de Monterrey informaron que por medio de cámaras de seguridad se había captado a los delincuentes y que dos de ellos ya habían sido detenidos anteriormente por delitos de narcomenudeo, pero lograron salir libres.

Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, indicó que no han confirmado que dos de los delincuentes hayan estado detenidos anteriormente, y asegura que no han sido identificados completamente. Las investigaciones continúan en torno a la balacera dejó 6 personas heridas en el Centro de la ciudad de Monterrey.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

SHH