Realizan Pruebas de ADN para Identificar Cuerpo de Una Menor Hallada en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya realiza las pruebas de ADN al cuerpo de una menor de edad que fue encontrada durante las últimas horas enterrado en un terreno baldío en la colonia Barrio de la Industria, en la zona norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Desde su hallazgo, se presume que pueda tratarse de Brithany Nahomy, una menor de 15 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el 26 de enero, tras salir de su casa en la colonia Croc, en Monterrey; sin embargo, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dijo que esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar o descartar si el cuerpo es de ella:

Es muy probable que sí sea, pero se está confirmando con el ADN

El fiscal agregó que continúan las investigaciones en torno al caso de la joven Brithany Nahomy Alvarado Retiz, por el cual, llevaron a cabo el cateo de un domicilio presuntamente relacionado con su desaparición, ubicado aproximadamente a 300 metros del terreno baldío donde fue encontrado el cuerpo en la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey.

Catean vivienda por desaparición de Brithany Nahomy en Monterrey

Fue la mañana de este viernes 6 de febrero, cuando las autoridades estatales de seguridad se movilizaron hasta la colonia Barrio de la Industria para llevar a cabo el aseguramiento y cateo de un domicilio habitado por un menor de edad, quien presuntamente estuvo con la joven de 15 años, Brithany Nahomy, el día que desapareció.

De acuerdo con lo dicho por el fiscal Javier Flores Saldívar, el joven fue interrogado la noche del jueves 5 de febrero, antes de encontrar el cuerpo enterrado en el terreno baldío, cerca del domicilio donde este viernes realizaron el cateo, en la colonia Barrio de la Industria.

