Explosión por Pirotecnia en San Mateo Sosola, Oaxaca Deja Al Menos 3 Muertos y Un Lesionado

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó que este sábado 7 de febrero 2026 se registró una explosión por pirotecnia en San Mateo Sosola. De este siniestro se reportan 3 personas fallecidas y una lesionada.

A través de un mensaje publicado en X, el mandatario estatal afirmó que dio instrucciones para que las instituciones correspondientes brinden el apoyo necesario a las personas afectadas y hemos activado la red hospitalaria en la zona.

Por su parte, el gobierno del Estado informó que corporaciones estatales atienden la explosión de una cohetería ubicada en San Mateo Sosola.

La persona herida fue trasladada al Hospital General de Asunción Nochixtlán, para su valoración por personal médico especializado, confirmó Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca (HCBO) informó que el siniestro fue sofocado por una pipa y el apoyo de personal de Protección Civil Municipal de Asunción Nochixtlán.

Noticia en desarrollo

