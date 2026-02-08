Detienen a Hombre por Amenazar con Quemar la Casa de su Hija en Hermosillo, Sonora

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a Jesús Manuel “N”, de 52 años, quien amenazó con quemar la casa de su hija en la colonia Café Combate.

Los hechos se registraron a las 15:50 horas de este sábado, en una vivienda de las calles ojuelos y barca, donde la víctima, una mujer de 29 años, reportó que tenía una orden de restricción en contra de su padre, sin embargo, ese día llegó a su domicilio amenazándola.

Al llegar los uniformados encontraron al hombre afuera de la casa, pateando y empujando la reja de la puerta principal, por lo que fue detenido y presentado ante la autoridad por el delito de violencia familiar.

Noticia relacionada: Balacera Frente a Centro Nocturno y Restaurantes en Hermosillo Deja a Mujer Herida

Detienen a mujer por provocar incendio en su propia casa

En otro hecho similar, fue detenida una mujer de 43 años identificada como Santa Isela “N”, quien fue acusada de provocar un incendio en su casa ubicada en la calle Leandro Valencia Urías de la colonia las minitas.

Fue su propia hija, una joven de 24 años, quien realizó el reporte, e informó que gracias a la ayuda de vecinos se logró sofocar el incendio. la mujer fue detenida y turnada al ministerio público correspondiente.

Noticias recomendadas: